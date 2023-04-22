Башун (Романовская) Камилла Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башун (Романовская) Камилла Адамовна

Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башун Фёдор Миронович

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Башун Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Башун Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
1968

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