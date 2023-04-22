Башун (Романовская) Камилла Адамовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1913
Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович
Шелопечино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.12.1914
Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
1968