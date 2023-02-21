Путенихина (Пименова) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутенихина (Пименова) Екатерина Олеговна

Путенихина (Пименова) Екатерина Олеговна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2011

Дочь: Путенихина Софья Игоревна

Отец ребёнка: Путенихин Игорь Александрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.2022

Сын: Путенихин Марк Игоревич

Отец ребёнка: Путенихин Игорь Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путенихин Игорь Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close