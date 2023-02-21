Путенихина (Пименова) Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.2011
Дочь: Путенихина Софья Игоревна
Отец ребёнка: Путенихин Игорь Александрович
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.2022
Отец ребёнка: Путенихин Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно