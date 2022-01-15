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Путенихин Марк Игоревич
Путенихин Марк Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2022
Пол
Мужской
Отец
Путенихин Игорь Александрович
1988 г.р.
Мать
Путенихина (Пименова) Екатерина Олеговна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2022
Отец:
Путенихин Игорь Александрович
Мать:
Путенихина Екатерина Олеговна
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