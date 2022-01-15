Путенихин Марк Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путенихин Марк Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2022

Отец: Путенихин Игорь Александрович

Мать: Путенихина Екатерина Олеговна

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