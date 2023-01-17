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Путенихин Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1988

Отец: Путенихин Александр Валентинович

Мать: Путенихина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.2011

Дочь: Путенихина Софья Игоревна

Мать ребёнка: Путенихина Екатерина Олеговна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.2022

Сын: Путенихин Марк Игоревич

Мать ребёнка: Путенихина Екатерина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путенихина Екатерина Олеговна

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