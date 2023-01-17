Путенихин Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1988
Рождение ребёнка
01.01.2011
Дочь: Путенихина Софья Игоревна
Мать ребёнка: Путенихина Екатерина Олеговна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.2022
Мать ребёнка: Путенихина Екатерина Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно