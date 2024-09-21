Булак Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979
Отец: Булак Николай Александрович
Мать: Пасюк Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кейта Анджелика Берето
Рождение ребёнка
21.04.2002
Сын: Булка Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Кейта Анджелика Берето
Рождение ребёнка
06.04.2010
Дочь: Булак Алина
Мать ребёнка: Кейта Анджелика Берето