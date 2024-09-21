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Булак Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979

Отец: Булак Николай Александрович

Мать: Пасюк Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кейта Анджелика Берето

Рождение ребёнка
21.04.2002

Сын: Булка Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Кейта Анджелика Берето

Рождение ребёнка
06.04.2010

Дочь: Булак Алина

Мать ребёнка: Кейта Анджелика Берето

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