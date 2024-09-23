Булак Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булак Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950

Отец: Булак Александр Николаевич

Мать: Пасюк Анна Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасюк Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1976

Сын: Булак Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Пасюк Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1979

Сын: Булак Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пасюк Мария Ивановна

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