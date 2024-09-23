Булак Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950
Отец: Булак Александр Николаевич
Мать: Пасюк Анна Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасюк Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1976
Мать ребёнка: Пасюк Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1979
Сын: Булак Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пасюк Мария Ивановна