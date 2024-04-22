Корабельников Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Иван Филиппович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.04.1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Корабельников Иван Филиппович (1902 -1944) Жена Марина Ф. или Марина Ивановна? ранен 28 ноября 1943 поступил (в госпиталь ?) 13 февраля 1944, умер от ран 27 апреля 1944 ID 1913217823 Место захоронен... Показать все
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