Корабельников Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти27.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Смерть
27.04.1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Корабельников Иван Филиппович (1902 -1944) Жена Марина Ф. или Марина Ивановна? ранен 28 ноября 1943 поступил (в госпиталь ?) 13 февраля 1944, умер от ран 27 апреля 1944 ID 1913217823 Место захоронен... Показать все