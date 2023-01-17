Ефим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Матвей Власович
Мать: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Федор Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Савельевна
Смерть
1795