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Ефим Матвеевич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Матвей Власович

Мать: Евдокия Никифоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Федор Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Савельевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Савельевна

Смерть
1795
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