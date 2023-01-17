Никифор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ефим Матвеевич
Мать: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ермил Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно