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Никифор Ефимович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ефим Матвеевич

Мать: Марфа Степановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ермил Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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