(Жемчужных) Евдокия Мамонтовна
Место рождения
Дата рождения06.03.1810
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1810
Отец: Осипов Мамонт Степанович
Мать: Осипова Агафия Егоровна
Крещение
09.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводского жителя Ивана Халина сын Артемий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822