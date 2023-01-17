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(Жемчужных) Евдокия Мамонтовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.03.1810

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1810

Отец: Осипов Мамонт Степанович

Мать: Осипова Агафия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводского жителя Ивана Халина сын Артемий
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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