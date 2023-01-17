Осипова Агафия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Агафия Егоровна

Осипова Агафия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Мамонтовна

Отец ребёнка: Осипов Мамонт Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1810

Дочь: Евдокия Мамонтовна

Отец ребёнка: Осипов Мамонт Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Мамонт Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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