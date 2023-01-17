Осипова Агафия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Мамонтовна
Отец ребёнка: Осипов Мамонт Степанович
Рождение ребёнка
06.03.1810
Дочь: Евдокия Мамонтовна
Отец ребёнка: Осипов Мамонт Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно