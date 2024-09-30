Ниукканен (Карху) Вальборга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Карху) Вальборга Ивановна

Место рождения

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.09.1864

Дата смерти

22.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниукканен Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1890

Дочь: (Ниукканен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1894

Дочь: (Ниукканен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1897

Дочь: Пумалайнен (Ниукканен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Ниукканен Иван Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Ниукканен Александр Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Ниукканен Вяйно Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
22.04.1932

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