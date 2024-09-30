Ниукканен (Карху) Вальборга Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1864
Дата смерти22.04.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1890
Дочь: (Ниукканен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1894
Дочь: (Ниукканен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1897
Дочь: Пумалайнен (Ниукканен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1899
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Ниукканен Александр Иванович
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1910
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Смерть
22.04.1932