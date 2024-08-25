Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Упоминание
1816
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Смерть
Неизвестно