Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Андреевна

Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Норкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1816
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.