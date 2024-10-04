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Норкин Федор Васильевич

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Василий Федорович

Мать: Дарья Андреевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина Марья Тимофеевна

Упоминание
1816
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Рождение ребёнка
19.01.1845 ст.

Сын: Норкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Норкина Марья Тимофеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/689060#129
Смерть
Неизвестно

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