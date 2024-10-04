Норкин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Василий Федорович
Мать: Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норкина Марья Тимофеевна
Упоминание
1816
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Рождение ребёнка
19.01.1845 ст.
Мать ребёнка: Норкина Марья Тимофеевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/689060#129
Смерть
Неизвестно