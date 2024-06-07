Дунаева Мария Николаевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дунаева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дунаев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дунаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дунаев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Смерть
1969

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