Дунаева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дунаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович
Смерть
1969