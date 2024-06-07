Дунаев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дунаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна
Смерть
1936