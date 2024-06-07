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Дунаев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Дунаев Федор Степанович

Мать: Дунаева Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дунаев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дунаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дунаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева Мария Николаевна

Смерть
1936

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