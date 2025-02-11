Dyck Gerhard Gerhard
мужской, родился 09.02.1836, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 16.05.1861, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецDyck Gerhard Peter04.06.1809 г.р.
Мать(Dyck) Maria15.11.1812 г.р.
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Рождение
09.02.1836
Отец: Dyck Gerhard Peter
Мать: (Dyck) Maria
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
16.05.1861
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд