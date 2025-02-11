Dyck Gerhard Gerhard 09.02.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Dyck Gerhard Gerhard

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.02.1836, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 16.05.1861, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Dyck Gerhard Peter04.06.1809 г.р.
Мать
(Dyck) Maria15.11.1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1836

Отец: Dyck Gerhard Peter

Мать: (Dyck) Maria

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
16.05.1861
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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