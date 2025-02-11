(Dyck) Maria 15.11.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

(Dyck) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.11.1812, Нижняя Хортица

умерла 26.09.1869, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Супруги
Dyck Gerhard Peter04.06.1809 г.р.
Дети
Dyck Johann06.10.1832 г.р.
Warkentin (Dyck) Anganeta22.02.1834 г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1831

Муж: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
06.10.1832

Сын: Dyck Johann

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
22.02.1834

Дочь: Warkentin (Dyck) Anganeta

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
09.02.1836

Сын: Dyck Gerhard Gerhard

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
25.10.1837

Сын: Dyck Peter Gerhard

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
21.02.1840

Дочь: Penner (Dyck) Helena

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
06.08.1842

Дочь: (Dyck) Maria

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
21.04.1845

Сын: Dyck Isaak Gerhard

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
09.12.1847

Сын: Dyck Isaac Gerhard

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
21.02.1850

Дочь: Lepp (Dyck) Agatha

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
04.12.1852

Дочь: (Dueck) Katharina G D

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: (Dyck) Susanna

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Рождение ребёнка
05.03.1856

Сын: Dyck Abraham Gerhard

Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter

Смерть
26.09.1869
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Похороны
Неизвестно
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.