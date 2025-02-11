(Dyck) Maria
женский, родилась 15.11.1812, Нижняя Хортица
умерла 26.09.1869, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Johann
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: Warkentin (Dyck) Anganeta
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Gerhard Gerhard
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Peter Gerhard
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: Penner (Dyck) Helena
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: (Dyck) Maria
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Isaak Gerhard
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Isaac Gerhard
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: Lepp (Dyck) Agatha
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: (Dueck) Katharina G D
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Дочь: (Dyck) Susanna
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter
Сын: Dyck Abraham Gerhard
Отец ребёнка: Dyck Gerhard Peter