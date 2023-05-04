Вечкаева (Толоконникова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толоконников Виктор
Мать: Толоконникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова (Вечкаева) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Вечкаев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вечкаева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Вечкаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вечкаев Алексей