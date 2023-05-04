Вечкаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечкаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова (Вечкаева) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Вечкаева (Толоконникова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вечкаева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Вечкаева (Толоконникова) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечкаева (Толоконникова) Татьяна Викторовна

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