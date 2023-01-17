Ткачева (Гаранова) Наталья Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Гаранова) Наталья Станиславовна

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

20.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1956

Отец: Геранов Станислав Петрович

Мать: Геранова Надежда Григорьевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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