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Ткачева (Гаранова) Наталья Станиславовна
Ткачева (Гаранова) Наталья Станиславовна
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Место рождения
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
Дата рождения
20.10.1956
Пол
Женский
Отец
Геранов Станислав Петрович
1929 г.р.
Мать
Геранова Надежда Григорьевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1956
Отец:
Геранов Станислав Петрович
Мать:
Геранова Надежда Григорьевна
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
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