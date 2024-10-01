Захарова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1906 ст.
Троицкой волости села Калугина крестьянский сын Моисей Савельев Захаров православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Троицкой волости села Калугина крестьянская девица Евдокия Васильева Лаза... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Захаров Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Захаров Моисей Савельевич
Смерть
Неизвестно