Захарова Евдокия Васильевна Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1906 ст.

Муж: Захаров Моисей Савельевич

Троицкой волости села Калугина крестьянский сын Моисей Савельев Захаров православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Троицкой волости села Калугина крестьянская девица Евдокия Васильева Лаза... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Захаров Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Захаров Моисей Савельевич

Смерть
Неизвестно

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