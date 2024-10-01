Захаров Моисей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: Захаров Савелий
Мать: не указана
https://arch.mosreg.ru/archives/cgamo/zags/1990664171
Бракосочетание
30.06.1906 ст.
Троицкой волости села Калугина крестьянский сын Моисей Савельев Захаров православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Троицкой волости села Калугина крестьянская девица Евдокия Васильева Лаза... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Захаров Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно