Захаров Моисей Савельевич Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Моисей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Захаров Савелий

Мать: не указана

https://arch.mosreg.ru/archives/cgamo/zags/1990664171
Бракосочетание
30.06.1906 ст.

Жена: Захарова Евдокия Васильевна

Троицкой волости села Калугина крестьянский сын Моисей Савельев Захаров православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Троицкой волости села Калугина крестьянская девица Евдокия Васильева Лаза... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Захаров Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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