Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: Варвара Никиттична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Стародубцева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стародубцев Герасим Иванович
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Стародубцева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Стародубцева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Стародубцева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич
Смерть
Неизвестно