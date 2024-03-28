Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: Варвара Никиттична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Стародубцева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Стародубцев Герасим Иванович

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Стародубцева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Стародубцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Стародубцева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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