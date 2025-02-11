Фёдор Иванов
мужской, родился 1803, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьДомна Прокофьева1789 г.р.
ОтецИван Фёдоров1782 г.р.
Супруги
Дети
Хавронья Фёдорова1830 г.р.
Дарья Фёдорова1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Домна Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хавронья Фёдорова
Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Четверин Елисей Фёдоров / Елисей Федосьев
Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно