Фёдор Иванов 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Домна Прокофьева1789 г.р.
Отец
Иван Фёдоров1782 г.р.
Супруги
(Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова1803 г.р.
Дети
Хавронья Фёдорова1830 г.р.
Дарья Фёдорова1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Домна Прокофьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хавронья Фёдорова

Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1841

Сын: Четверин Елисей Фёдоров / Елисей Федосьев

Мать ребёнка: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

7

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

7

Смерть
Неизвестно

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