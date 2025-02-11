Четверин Елисей Фёдоров / Елисей Федосьев 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Четверин Елисей Фёдоров / Елисей Федосьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
(Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова1803 г.р.
Отец
Фёдор Иванов1803 г.р.
Супруги
Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева1839 г.р.
Дети
Четверин Фёдор Елисеев01.01.1872 г.р.
Четверин Роман Елисеев21.07.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Фёдор Иванов

Мать: (Наталья Антонова) Анастасия Антонова / Наталья Антонова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

7 Алексей Фёдоров

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

7

Бракосочетание
07.04.1871

Жена: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Четверин Фёдор Елисеев

Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Четверин Роман Елисеев

Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1876

Дочь: (Четверина) Ирина Елисеева

Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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