Четверин Елисей Фёдоров / Елисей Федосьев
мужской, родился 1841, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецФёдор Иванов1803 г.р.
Супруги
Дети
Четверин Фёдор Елисеев01.01.1872 г.р.
Четверин Роман Елисеев21.07.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
07.04.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1872
Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
21.07.1873
Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.04.1876
Дочь: (Четверина) Ирина Елисеева
Мать ребёнка: Четверина Евдокия Иванова / Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно