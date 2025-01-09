Ясырев Никифор Макарович
мужской, родился 13.03.1818 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 02.07.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЯсырев Макар КарповичОколо 1782 г.р.
МатьЯсырева Надежда СавельевнаОколо 1783 г.р.
Супруги
Ясырева (Черных) Евдокия ДаниловнаОколо 1816 г.р.
Дети
(Ясырева) Анастасия Никифоровна11.12.1838 ст. г.р.
Ясырева (Ясырева) Матрена Никифоровна05.11.1840 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
13.03.1818 ст.
Отец: Ясырев Макар Карпович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.03.1818 ст.
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1838 ст.
Дочь: (Ясырева) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.
Дочь: Ясырева (Ясырева) Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
15.10.1843 ст.
Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ясырева (Ясырева) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна
Смерть
02.07.1848 ст.
Похороны
04.07.1848 ст.