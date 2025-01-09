Ясырев Никифор Макарович 13.03.1818 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ясырев Никифор Макарович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 13.03.1818 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 02.07.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Ясырев Макар КарповичОколо 1782 г.р.
Мать
Ясырева Надежда СавельевнаОколо 1783 г.р.
Супруги
Ясырева (Черных) Евдокия ДаниловнаОколо 1816 г.р.
Дети
(Ясырева) Анастасия Никифоровна11.12.1838 ст. г.р.
Ясырева (Ясырева) Матрена Никифоровна05.11.1840 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1818 ст.

Отец: Ясырев Макар Карпович

Мать: Ясырева Надежда Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
15.03.1818 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Жена: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
11.12.1838 ст.

Дочь: (Ясырева) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.

Дочь: Ясырева (Ясырева) Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.10.1843 ст.

Сын: Ясырев Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ясырева (Ясырева) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Ясырева (Черных) Евдокия Даниловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
02.07.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Холера

Похороны
04.07.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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