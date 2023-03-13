Вавиловъ Василий
Место рожденияОреховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Вавиловъ Федоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вавиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вавиловъ Трифанъ
Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вавиловъ Василий
Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова