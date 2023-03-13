Вавиловъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавиловъ Василий

Вавиловъ Василий

Место рождения

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Вавиловъ Федоръ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вавиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вавиловъ Трифанъ

Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вавиловъ Василий

Мать ребёнка: Вавилова Анна Иванова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.