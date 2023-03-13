Вавилова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавиловъ Василий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вавиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Василий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вавиловъ Трифанъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Василий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вавиловъ Василий
Отец ребёнка: Вавиловъ Василий