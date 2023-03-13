Вавилова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова Анна Иванова

Вавилова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавиловъ Василий

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вавиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Вавиловъ Василий

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вавиловъ Трифанъ

Отец ребёнка: Вавиловъ Василий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вавиловъ Василий

Отец ребёнка: Вавиловъ Василий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.