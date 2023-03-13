Вавиловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавиловъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Вавила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Вавиловъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1738

Сын: Вавиловъ Филипъ

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вавиловъ Илья

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744

Сын: Вавиловъ Филипъ

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
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