Вавиловъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Вавила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Вавиловъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Вавиловъ Филипъ
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вавиловъ Илья
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Вавиловъ Филипъ
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ