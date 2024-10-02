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Merkle Georg Friedrich

Место рождения

Schwann

Дата рождения

16.12.1740

Дата смерти

25.07.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
farmer, rakemaker
Бракосочетание
16.08.1768

Жена: Merkle (Fahrner) Anna Maria

Бракосочетание
07.06.1774

Жена: Merkle (Dahlinger) Maria Eva

Рождение ребёнка
09.06.1778

Сын: Merkle Ludwig Friedrich

Мать ребёнка: Merkle (Dahlinger) Maria Eva

Рождение ребёнка
14.03.1783

Сын: Merkle Georg Friedrich

Мать ребёнка: Merkle (Dahlinger) Maria Eva

Смерть
25.07.1794

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