Merkle Georg Friedrich
Место рожденияSchwann
Дата рождения16.12.1740
Дата смерти25.07.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
farmer, rakemaker
Бракосочетание
16.08.1768
Бракосочетание
07.06.1774
Рождение ребёнка
09.06.1778
Мать ребёнка: Merkle (Dahlinger) Maria Eva
Рождение ребёнка
14.03.1783
Мать ребёнка: Merkle (Dahlinger) Maria Eva
Смерть
25.07.1794