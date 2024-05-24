Мельник Гордей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Мельник (Куцый) Григорий Никитич
Мать: Мельник Мария
ДАКО 280-2-348 Л.220 об. РС 1816 Сошанское
Бракосочетание
05.11.1833
ЦДІАК 127-1012-1719. Л.1002 об.
Бракосочетание
03.05.1842 ст.
Он-вторым браком, она -первым. ЦДIАК 127-1012-2094. Л. 656 об.
Смерть
Неизвестно