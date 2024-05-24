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Мельник Гордей Григорьевич

Место рождения

Сошанское, Вінницька область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мельник (Куцый) Григорий Никитич

Мать: Мельник Мария

Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-348 Л.220 об. РС 1816 Сошанское
Бракосочетание
05.11.1833

Жена: Мельник (Дука) Мария Ивановна

Сошанское, Вінницька область
ЦДІАК 127-1012-1719. Л.1002 об.
Бракосочетание
03.05.1842 ст.

Жена: Мельник (Мельничук) Кристина Федоровна

Сошанское, Вінницька область
Он-вторым браком, она -первым. ЦДIАК 127-1012-2094. Л. 656 об.
Смерть
Неизвестно

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