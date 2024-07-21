Чурина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурин Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Чурин Константин Павлович
Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чурин Фома Павлович
Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич
Смерть
Неизвестно