Чурина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чурин Елисей Павлович

Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чурин Константин Павлович

Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чурин Фома Павлович

Отец ребёнка: Чурин Павел Никитич

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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