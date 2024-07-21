Чурин Елисей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Чурин Павел Никитич
Мать: Чурина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Чурина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Василиса Елисеевна
Мать ребёнка: Чурина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Вера Елисеевна
Мать ребёнка: Чурина Пелагея
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чурина Федосья Елисеевна
Мать ребёнка: Чурина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Чурина Пелагея
Смерть
Неизвестно