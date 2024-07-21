Чурин Елисей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурин Елисей Павлович

Чурин Елисей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Чурин Павел Никитич

Мать: Чурина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чурин Ларион Елисеевич

Мать ребёнка: Чурина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Василиса Елисеевна

Мать ребёнка: Чурина Пелагея

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Вера Елисеевна

Мать ребёнка: Чурина Пелагея

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чурина Федосья Елисеевна

Мать ребёнка: Чурина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чурин Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Чурина Пелагея

Заворуева, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.