Воздвиженская Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воздвиженский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Виноградская (Воздвиженская) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воздвиженский Федор Николаевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Окончил Костромское духовное училище. Псаломщик церкви с.Залужье Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Воздвиженский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чистякова (Воздвиженская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич
Смерть
Неизвестно