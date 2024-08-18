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Воздвиженская Елизавета Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Воздвиженский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Виноградская (Воздвиженская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Воздвиженский Федор Николаевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Окончил Костромское духовное училище. Псаломщик церкви с.Залужье Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Воздвиженский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чистякова (Воздвиженская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Ильич

Смерть
Неизвестно

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