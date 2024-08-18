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Воздвиженский Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Воздвиженский Илья Федорович

Мать: Воздвиженская Наталья Силична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Воздвиженский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Виноградская (Воздвиженская) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Воздвиженский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Окончил Костромское духовное училище. Псаломщик церкви с.Залужье Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Воздвиженский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чистякова (Воздвиженская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна

Смерть
1907

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