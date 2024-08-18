Воздвиженский Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воздвиженский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воздвиженский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна
Окончил Костромское духовное училище. Псаломщик церкви с.Залужье Костромского уезда.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Воздвиженский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чистякова (Воздвиженская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Елизавета Константиновна
Смерть
1907