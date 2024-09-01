Жаворонкова (Петухова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брилев Влвдимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край