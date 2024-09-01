Жаворонкова (Петухова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Петухова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951

Отец: Петухов Алексей Андреевич

Мать: Петухова (Христолюбова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брилев Влвдимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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