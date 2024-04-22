Шибаева Марья Никитична
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Никита Никитьевич
Бракосочетание
20.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шибаева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1832 ст.
Дочь: Шибаева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.
Дочь: Шибаева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно