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Шибаева Марья Никитична

Место рождения

Хиново, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Никита Никитьевич

Мать: не указана

Хиново, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
20.01.1830 ст.

Муж: Шибаев Иван Сергеевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шибаева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1832 ст.

Дочь: Шибаева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.

Дочь: Шибаева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Сергеевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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