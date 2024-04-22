деревня Хиново, деревня Хиново, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Хиново

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Хиново Путятинской волости Ярославского уезда. 1867–1868 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1235.
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
455Хиново, д. каз.при колодце.1728183149
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