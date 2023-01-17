Клесцов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1911
Бракосочетание
14.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернядева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернядева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно