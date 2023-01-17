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Клесцов Александр Григорьевич

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Место рождения

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1911

Жена: Чернядева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
14.01.1911

Жена: Чернядева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернядева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернядева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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