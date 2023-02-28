Чернядева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892 ст.
Бракосочетание
14.01.1911
Бракосочетание
14.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клесцов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клесцов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно