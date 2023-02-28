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Чернядева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892 ст.

Отец: Чернятев Иван Маркович

Мать: Зубарева Екатерина Яковлевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1911

Муж: Клесцов Александр Григорьевич

Бракосочетание
14.01.1911

Муж: Клесцов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клесцов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клесцов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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