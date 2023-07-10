Пустовалов Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 30.07.1921
Дочь: Пустовалова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина
Алтайский край, село Сорокино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Павел Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина
Смерть
Неизвестно