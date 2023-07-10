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Пустовалов Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 30.07.1921

Дочь: Пустовалова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина

Алтайский край, село Сорокино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Павел Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева- Пустовалова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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