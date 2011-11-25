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Пустовалова Александра Ивановна

Место рождения

Алтайский край, село Сорокино

Дата рождения

С 30.07.1921

Дата смерти

25.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.07.1921

Отец: Пустовалов Иван Игнатьевич

Мать: Тимофеева- Пустовалова Екатерина

Алтайский край, село Сорокино
Рождение ребёнка
07.05.1949

Дочь: Пустовалова Людмила Никаноровна

Отец ребёнка: Смазнев Никандр

Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Пустовалов Сергей Никандрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смазнев Никандр

Смерть
25.11.2011
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