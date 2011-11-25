Пустовалова Александра Ивановна
Место рожденияАлтайский край, село Сорокино
Дата рожденияС 30.07.1921
Дата смерти25.11.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.07.1921
Алтайский край, село Сорокино
Рождение ребёнка
07.05.1949
Дочь: Пустовалова Людмила Никаноровна
Отец ребёнка: Смазнев Никандр
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Пустовалов Сергей Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смазнев Никандр
Смерть
25.11.2011