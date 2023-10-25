Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Катрушенко Иван Устинов
Катрушенко Иван Устинов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Катрушенко Устин
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Катрушенко Устин
Мать: не указана
Смерть
1848
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия