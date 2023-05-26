Максимов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1906 ст.
Дата смерти05.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1931
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Тараскина (Максимова) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна
Рождение ребёнка
?.04.1935
Дочь: Максимова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна
Смерть
05.12.1970
Люберцы, Люберцы, Московская область