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Максимов Федор Васильевич

Место рождения

Канинское, Верейский уезд, Московская губерния

Дата рождения

03.07.1906 ст.

Дата смерти

05.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Канинское, Верейский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
19.02.1931

Жена: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1932

Дочь: Тараскина (Максимова) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1935

Дочь: Максимова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Садовникова) Федосья Павловна

Дорохово, Рузский, Московская область
Смерть
05.12.1970
Люберцы, Люберцы, Московская область

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