Максимова (Садовникова) Федосья Павловна
Место рождения
Дата рождения25.05.1913 ст.
Дата смерти01.11.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913 ст.
Бракосочетание
19.02.1931
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Тараскина (Максимова) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
?.04.1935
Дочь: Максимова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич
Смерть
01.11.1961
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рак