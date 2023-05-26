Максимова (Садовникова) Федосья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Садовникова) Федосья Павловна

Максимова (Садовникова) Федосья Павловна

Место рождения

Головинка, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.05.1913 ст.

Дата смерти

01.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913 ст.

Отец: Садовников Павел Васильевич

Мать: Садовникова Пелагея Ивановна

Головинка, Рузский, Московская область
Бракосочетание
19.02.1931

Муж: Максимов Федор Васильевич

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1932

Дочь: Тараскина (Максимова) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1935

Дочь: Максимова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич

Дорохово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич

Дорохово, Рузский, Московская область
Смерть
01.11.1961
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.