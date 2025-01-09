Степанищева (Волкова) Прасковья Ефимовна 13.10.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Степанищева (Волкова) Прасковья Ефимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 13.10.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Волков Ефим Степанович26.12.1790 ст. г.р.
Мать
Волкова Евгения ПавловнаОколо 1793 г.р.
Супруги
Степанищев Тимофей НиколаевичОколо 1829 г.р.
Дети
Степанищев Сергей ТимофеевичОколо 1848 г.р.
(Степанищева) Ирина ТимофеевнаОколо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1829 ст.

Отец: Волков Ефим Степанович

Мать: Волкова Евгения Павловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
15.10.1829 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
10.11.1847 ст.

Муж: Степанищев Тимофей Николаевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Степанищев Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Степанищева) Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.08.1855 ст.

Дочь: Степанищева (Степанищева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.

Дочь: (Степанищева) Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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