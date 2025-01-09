Степанищева (Волкова) Прасковья Ефимовна
женский, родилась 13.10.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецВолков Ефим Степанович26.12.1790 ст. г.р.
МатьВолкова Евгения ПавловнаОколо 1793 г.р.
Супруги
Степанищев Тимофей НиколаевичОколо 1829 г.р.
Дети
Степанищев Сергей ТимофеевичОколо 1848 г.р.
(Степанищева) Ирина ТимофеевнаОколо 1853 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1829 ст.
Отец: Волков Ефим Степанович
Мать: Волкова Евгения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.10.1829 ст.
Бракосочетание
10.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Степанищев Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Степанищева) Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1855 ст.
Дочь: Степанищева (Степанищева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.
Дочь: (Степанищева) Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Степанищев Тимофей Николаевич
Смерть
После 1858