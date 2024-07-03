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Баяндин Степан Васильевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Баяндин Василий Романович

Мать: Анна Васильевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Баяндин Митрофан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Бракосочетание
01.03.1804

Жена: Боталова Анастасия Исаевна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баяндина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1850
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

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