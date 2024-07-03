Баяндин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Баяндин Василий Романович
Мать: Анна Васильевна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Баяндин Митрофан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Бракосочетание
01.03.1804
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баяндина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах