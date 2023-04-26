Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Порфирий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Место жительства
1850
33 семья
Смерть
Неизвестно