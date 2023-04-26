Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Порфирий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
33 семья
Смерть
Неизвестно

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