Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Афанасий Матвеев
Мать: Неонилла Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Порфирий Алексеев
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Место жительства
1850
33 семья
Место жительства
1851
Переселены на Киргизкую степь
Место жительства
1858
27 семья
Смерть
Неизвестно