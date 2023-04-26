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Алексей Афанасьев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Афанасий Матвеев

Мать: Неонилла Дементьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Порфирий Алексеев

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
33 семья
Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Переселены на Киргизкую степь
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
27 семья
Смерть
Неизвестно

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